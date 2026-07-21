Der XRP-Kurs ist zuletzt wieder an einen Bereich gelaufen, der für den weiteren Verlauf wichtig werden dürfte. Rund um den Point of Control trifft XRP aktuell auf einen starken Widerstand. Gleichzeitig gab es mit den Aussagen von Grayscale neue Aufmerksamkeit für Ripple und das XRP-Ökosystem. Für den Kurs kommt es jetzt aber vor allem darauf an, ob die aktuelle Zone gehalten werden kann. Grayscale verweist auf Fortschritte bei Ripple Grayscale hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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