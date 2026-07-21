Die Aktie von McDonald's hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt und steht vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. August besonders im Blick der Anleger. Trotz robuster Geschäftszahlen und einer starken Marktposition könnte die aktuelle Bewertung langfristig attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Die McDonald's-Aktie hat innerhalb eines Jahres rund 10 Prozent an Wert verloren, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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