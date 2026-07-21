Es kam wie erwartet: Die Euphorie war groß und die Nachfrage hoch. Nach einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar stieg der Kurs zeitweise auf über 200 US-Dollar. Mittlerweile folgte jedoch eine deutliche Korrektur, am Dienstag steht sie aktuell bei etwa 120 US-Dollar notiert. Damit stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg? Euphorie verflogen Bei stark beachteten Börsengängen zeigt sich häufig ein ähnliches Muster: Zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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