Berlin (ots) -Die Fraktionschefin von Bündnis 90/ Die Grünen, Britta Haßelmann, hat sich am Dienstag im rbb24 Inforadio dafür ausgesprochen, die Debatte über Leihmutterschaft im Parlament zu führen. Hintergrund ist der Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn, der in den USA eine Leihmutter engagiert hatte, damit sein Ehemann und er Eltern werden konnten.Haßelmann verwies auf den Bericht einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die die Ampelkoalition eingesetzt hatte. Darin werde dem Gesetzgeber empfohlen, Leihmutterschaft in bestimmten Fällen zuzulassen: "Diese Expertenkommission hat zu den wirklich komplexen Fragen der Eizellspende und Leihmutterschaft Positionen vorgelegt, und ich fände es wichtig, dass der Bericht nicht in der Schublade verschwindet, sondern wir als Parlament uns den noch mal vornehmen und darüber sprechen", erklärte Haßelmann.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6318355