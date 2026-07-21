Mit guten Vorgaben aus Asien und von der Wall Street pirscht sich der DAX wieder an die Marke von 25 000 Punkten heran. Die USA und der Iran sollen sich durch Mediatoren zwar wieder in Verhandlungen befinden. Gleichzeitig aber gehen die gegenseitigen Angriffe in der Straße von Hormus weiter und bleiben so die größte Gefahr für die globale Wirtschaft.

Öl notiert immer noch auf dem hohen Niveau von knapp 90 US-Dollar pro Barrel. Die Risikoprämie spiegelt die weiter unklare Situation im Nahen Osten wider und dürfte auch die Ambitionen des DAX bremsen, positive Dynamik aufzubauen.

Zudem warten die Investoren in dieser Woche auf die Quartalszahlen von Tesla, Alphabet und Intel. Auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wird nicht ohne Folgen bleiben. Es wird zwar mit stabilen Zinsen gerechnet, umso mehr dürften die Aussagen zu den weiteren Inflationsannahmen die Märkte bewegen.

Heute werden der ZEW-Index für Deutschland und die ADP-Beschäftigungszahlen aus den USA erwartet. Zudem laufen die Quartalszahlen von 3M und General Motors über die Ticker. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 750 und 25 000 Punkten bewegen.

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