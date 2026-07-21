Datum der Anmeldung:
16.07.2026
Aktenzeichen:
B8-65/26
Unternehmen:
EE Haseloff GmbH & Co. KG, Husum; Windpark Kooperation Nr. 16 Beteiligungs GmbH, Bremen; Erwerb sämtlicher Anteile an und gemeinsame Kontrolle über die Umspannwerk Rietz West GmbH & Co. KG, Berlin;
Produktmärkte:
EEG-Strom, Umspannwerk
16.07.2026
Aktenzeichen:
B8-65/26
Unternehmen:
EE Haseloff GmbH & Co. KG, Husum; Windpark Kooperation Nr. 16 Beteiligungs GmbH, Bremen; Erwerb sämtlicher Anteile an und gemeinsame Kontrolle über die Umspannwerk Rietz West GmbH & Co. KG, Berlin;
Produktmärkte:
EEG-Strom, Umspannwerk
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