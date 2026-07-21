Datum der Anmeldung:
16.07.2026
Aktenzeichen:
B9-76/26
Unternehmen:
American Express Travel Related Services Company, Inc. (USA); Erwerb von 100 % der Anteile an der LF Holdings (France) SAS (FR)
Produktmärkte:
Gastronomie, Softwarelösungen für Restaurantreservierungsverwaltung
16.07.2026
Aktenzeichen:
B9-76/26
Unternehmen:
American Express Travel Related Services Company, Inc. (USA); Erwerb von 100 % der Anteile an der LF Holdings (France) SAS (FR)
Produktmärkte:
Gastronomie, Softwarelösungen für Restaurantreservierungsverwaltung
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