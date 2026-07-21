Datum der Anmeldung:
15.07.2026
Aktenzeichen:
B8-63/26
Unternehmen:
TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt; Anteils- und Kontrollerwerb über die Energieversorgung Rudolstadt GmbH;
Produktmärkte:
Gas, Ladeinfrastruktur (Ladesäulen und Wallboxen), Messstellenbetrieb, Strom, Wärme
15.07.2026
Aktenzeichen:
B8-63/26
Unternehmen:
TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt; Anteils- und Kontrollerwerb über die Energieversorgung Rudolstadt GmbH;
Produktmärkte:
Gas, Ladeinfrastruktur (Ladesäulen und Wallboxen), Messstellenbetrieb, Strom, Wärme
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