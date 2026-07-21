BÖRSE AKTUELL: Indizes hoffen auf eine Erholung inmitten des Konflikts zwischen den USA und dem Iran (21.07.2026)

Die Börse aktuell zeigt sich nach den jüngsten Kursverlusten leicht erholt. Die Futures auf den S&P 500 legen derzeit rund 0,4% zu, nachdem die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran den Handel am Vortag belastet hatte. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sorgen weiterhin für Unsicherheit und bleiben das dominierende Thema der Markt News.

Auch in Europa deuten die Futures auf einen freundlicheren Handelsstart hin. Der DAX und der Euro Stoxx 50 gewinnen jeweils knapp 0,5%, während der EUR/USD um rund 0,1% steigt.

Börse aktuell: Halbleiter, Bitcoin und Edelmetalle gefragt

Zu den stärksten Sektoren gehörten zuletzt Halbleiterwerte. Der Chipsektor setzte seine Erholung fort, nachdem er zuvor in den Bärenmarkt gerutscht war. Unterstützung kam auch aus Asien: Der taiwanische Aktienmarkt stieg um mehr als 3%, getragen von einer Erholung der TSMC-Aktie.

Auch der Kryptomarkt zeigt Stärke. Bitcoin notiert wieder nahe 65.500 US-Dollar, während Ethereum rund 1% zulegt. Parallel dazu setzen Edelmetalle ihre Aufwärtsbewegung fort. Gold gewinnt rund 1,2%, Silber steigt sogar um fast 3%. Die gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen spiegelt die anhaltende Unsicherheit an den Finanzmärkten wider....

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