Möglingen (ots) -Die puntus GmbH ist nach der Abspaltung vom USU-Produktgeschäft und dem erfolgreichen Rebranding erneut als Great Place To Work zertifiziert worden. Das Gütesiegel bestätigt das kontinuierliche Engagement des IT-Beratungsunternehmens für eine vertrauensvolle, faire und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Grundlage der Auszeichnung sind eine unabhängige, anonyme Befragung der Mitarbeitenden sowie die Analyse der Personal- und Führungsarbeit.81 Prozent bewerten puntus als Great Place To Work"Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam: Sie engagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung ihrer Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil ihrer Unternehmenskultur", sagt Sebastian Diefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place To Work.An der aktuellen Befragung beteiligten sich überdurchschnittliche 75 Prozent der Mitarbeitenden von puntus und der Muttergesellschaft. 81 Prozent bestätigten, dass puntus insgesamt ein "Great Place To Work" ist.Führungskultur erhält SpitzenbewertungenBesonders positiv bewerteten die Beschäftigten die Führungskultur ihrer direkten Vorgesetzten. Aspekte wie Vertrauen, Fairness, konstruktiver Umgang mit Fehlern, Erreichbarkeit sowie Führungskompetenz erzielten Zustimmungswerte zwischen 93 und 97 Prozent."Das umfangreiche Feedback unserer Mitarbeitenden ist für uns weit mehr als eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit", sagt Markus Faiß, Managing Director HR & Legal. "Es liefert uns wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Organisation und unserer Führungskräfte. Die zahlreichen konstruktiven Hinweise nehmen wir zum Anlass, uns kontinuierlich zu verbessern. Wir wissen, dass wir uns in einzelnen Bereichen weiterentwickeln müssen, und sind gleichzeitig stolz darauf, erneut als Great Place To Work ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnung motiviert uns, unseren Weg unter unserem Motto "Aim high." konsequent fortzusetzen."Über Great Place To WorkGreat Place To Work ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in mehr als 100 Ländern bei der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur unterstützt. Im Mittelpunkt stehen Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist. Neben individuellen Analysen und Beratungsleistungen zeichnet Great Place To Work regelmäßig besonders attraktive Arbeitgeber in regionalen, nationalen und branchenspezifischen Wettbewerben aus. www.greatplacetowork.de (https://greatplacetowork.de/)Über puntusDie puntus GmbH ist ein IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf digitale Transformation, Prozessautomatisierung und innovative IT-Lösungen. Als eigenständiges Unternehmen unterstützt puntus Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger Digitalisierungsstrategien und legt dabei besonderen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, Innovationskraft und eine nachhaltige Unternehmenskultur. www.puntus.comPressekontakt:puntus GmbHAlina Feldmannalina.feldmann@puntus.comOriginal-Content von: puntus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182393/6318371