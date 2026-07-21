Frankfurt am Main (ots) -Tanja Hettel übernimmt zum 1. September 2026 die Verantwortung für das Ressort Marketing, Vertrieb & Events der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die international erfahrene Managerin verfügt über mehr als 18 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Strategieentwicklung, Transformation und kommerzielle Entwicklung im Sport- und Wirtschaftssektor.Zuletzt verantwortete sie bei Fanatics Collectibles die internationalen Partnerschaften im Profifußball. Zuvor war sie mehr als zehn Jahre als Group Strategy Director für Manchester United tätig und gestaltete dort die strategische Entwicklung des Clubs sowie zahlreiche internationale Wachstums-, Vermarktungs- und Transformationsprojekte maßgeblich mit. Als Direktorin der Manchester United Foundation verantwortete sie zudem die Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Engagements des Clubs. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei der internationalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG).In ihrer neuen Funktion wird Tanja Hettel die Bereiche Vermarktung, Marketing, Vertrieb und Events strategisch weiterentwickeln, neue Wachstumsimpulse setzen und die Transformation der Sporthilfe gemeinsam mit den weiteren Vorständen Karin Orgeldinger und Max Hartung vorantreiben. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf dem weiteren Ausbau nachhaltiger Partnerschaften mit Wirtschaftsunternehmen, der Schaffung gesellschaftlicher Initiativen sowie der konsequenten Stärkung der Marke Sporthilfe.Tanja Hettel verstärkt die Sporthilfe in einer wichtigen Phase ihrer Weiterentwicklung. Die Förderung des Spitzensports in Deutschland befindet sich im Wandel. Mit ihrer Erfahrung an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft und internationalem Stakeholder-Management bringt Hettel Kompetenzen mit, die für die zukünftige Entwicklung der Sporthilfe von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Spitzenunternehmen und internationalen Sportorganisationen."Sport hat die Kraft, Menschen zu inspirieren und gesellschaftlich etwas zu bewegen. Die Sporthilfe schafft dafür seit Jahrzehnten die Voraussetzungen und steht für Werte, die mich schon immer begeistert haben: Leistung, Fairplay und die Überzeugung, dass außergewöhnliche Erfolge nie allein entstehen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team und starken Partnern dazu beizutragen, dass Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler in allen Phasen ihrer sportlichen und persönlichen Laufbahn bestmöglich begleitet werden. Gleichzeitig möchten wir noch mehr Menschen und Unternehmen für die einzigartige Mission der Sporthilfe begeistern und gemeinsam neue Partnerschaften und Ideen entwickeln, die die Sporthilfe und ihre Athletinnen und Athleten nachhaltig stärken", sagt Tanja Hettel.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christian Seifert, erklärt: "Mit Tanja Hettel gewinnt die Sporthilfe eine international ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit außergewöhnlicher strategischer Kompetenz, hoher wirtschaftlicher Expertise und großer Leidenschaft für den Sport. Sie verbindet analytische Stärke mit Innovationskraft und verfügt über die Fähigkeit, unterschiedlichste Partner auf höchster Ebene zusammenzubringen. Gleichzeitig überzeugt sie durch ihren teamorientierten Führungsstil und ihre authentische Persönlichkeit. Wir sind überzeugt, dass sie wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Sporthilfe setzen wird."Mit der Berufung von Tanja Hettel unterstreicht die Sporthilfe ihren Anspruch, ihre Position als führende private Sportförderinstitution Deutschlands weiter auszubauen, ihre Vermarktungs- und Partnerschaftsstrategie konsequent auf die Herausforderungen der Zukunft auszurichten und Deutschlands beste Athletinnen und Athleten bestmöglich zu fördern.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6318386