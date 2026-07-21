Derzeit rücken Energieaktien wieder in den Fokus: Steigende Preise, geopolitische Spannungen und der weltweit wachsende Energiebedarf könnten den Sektor jetzt weiter antreiben. Wer auf einen hochprofitablen US-Energieproduzenten mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und erheblichem Aufholpotenzial setzt, findet derzeit eine der aussichtsreichsten Chancen im Öl- und Gassektor.Ein Konzern hat sich zu einem der führenden Öl- und Gasproduzenten Nordamerikas entwickelt. Ein erstklassiges Förderportfolio, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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