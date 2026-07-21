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TCL gratuliert der spanischen Fußballnationalmannschaft zum historischen Meisterschaftssieg



21.07.2026 / 09:50 CET/CEST

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TCL feiert gemeinsam mit Fans in ganz Spanien die Rückkehr von "La Roja" an die Spitze des internationalen Fußballs PARIS, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- TCL, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Premium-Partner des Königlichen Spanischen Fußballverbands (RFEF), gratuliert der spanischen Fußballnationalmannschaft, die sich an diesem Wochenende die wichtigste Trophäe des Sommers gesichert hat. Sechzehn Jahre nach dem ersten Triumph von "La Roja" hat Spanien erneut einen Meilenstein in der Sportgeschichte des Landes gesetzt. Seit 2023 unterstützt TCL den Königlichen Spanischen Fußballverband und teilt die Leidenschaft für einen Sport, der Generationen vereint und Fans weltweit unvergessliche Momente beschert. "Herzlichen Glückwunsch an La Roja zu dieser außergewöhnlichen Leistung. Ihr Weg spiegelt das Talent, die Entschlossenheit und den Teamgeist wider, die den Fußball zu einer starken Quelle der Inspiration machen", sagte Stefan Streit, CMO bei TCL Europe. "Als Premium-Partner des Königlichen Spanischen Fußballverbands sind wir stolz darauf, gemeinsam mit den Anhängern in ganz Spanien zu feiern und den Fans zu helfen, die Spiele mithilfe modernster Technologien zu erleben." Ein Sieg, der über das Stadion hinaus geteilt wird In einer Zeit, in der Unterhaltung auf zahlreichen Geräten genossen wird, bleibt ein großes Fußballfinale eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Familien und Freunde gemeinsam vor demselben Bildschirm zusammenkommen können. Genau für diese Momente entwickelt TCL seine Unterhaltungstechnologie. Die TCL SQD-Mini-LED-TV-Serie wurde entwickelt, um Live-Sport mit größerer Größe, mehr Details und höherer Intensität zu präsentieren, und kombiniert präzise Lichtsteuerung, lebendige Farben und ein beeindruckendes Großbild-Erlebnis. In Kombination mit leistungsstarkem Heim-Audio helfen TCL-Fernseher dem Publikum, den Spielverlauf zu verfolgen, die Energie der Zuschauer zu spüren und jeden Moment noch eindringlicher zu erleben. Über die Heimunterhaltung hinaus sorgt das umfassende Ökosystem von TCL aus Klimaanlagen, Kühlschränken, Waschmaschinen und vernetzten Lifestyle-Produkten für Komfort im ganzen Haus - ganz gleich, ob sich Familien auf das Spiel vorbereiten, Freunde empfangen oder nach dem Schlusspfiff gemeinsam feiern. Unterstützung für "La Roja" und die Kraft des Sports TCL ist stolz auf sein umfangreiches Sport-Sponsoring und darauf, führende nationale Fußballnationalmannschaften in ganz Europa zu unterstützen. Als Premium-Partner des Königlichen Spanischen Fußballverbands bringt TCL den Fans die Leidenschaft und Entschlossenheit von "La Roja" näher und bekräftigt gleichzeitig sein Engagement, das Erlebnis großer Sportmomente zu Hause zu verbessern. In Italien arbeitet TCL mit der Federazione Italiana Giuoco Calcio zusammen und unterstützt das Fernseherlebnis für die Fans der Azzurri. Das Unternehmen ist zudem in Deutschland als offizieller Partner des Deutschen Fußball-Verbandes vertreten und unterstützt darüber hinaus die polnische, tschechische und slowakische Fußballnationalmannschaft. TCL ist außerdem globaler Partner des FC Arsenal und baut so seine Verbindung zu Fußballfans auf internationalen Märkten weiter aus. Das Engagement von TCL im Sport geht auch über den Fußball hinaus. Zuletzt wurde das Unternehmen bis 2032 zum weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele ernannt und unterstützt damit die Erlebnisse von Fans und Athleten während der Olympischen und Paralympischen Spiele. Dies spiegelt das langfristige Engagement von TCL wider, Technologie zur Verbesserung des Sporterlebnisses einzusetzen, sowie seine Überzeugung, dass Sport die Kraft besitzt, Kulturen, Gemeinschaften und Generationen zu vereinen. Entdecken Sie die TCL-Produkte, die das Fernseherlebnis zu Hause auf ein neues Niveau anheben: https://www.tcl.com/eu/en Informationen zu TCL TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, mobile Geräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen und echte Mehrwerte. Als eine der größten Marken für Unterhaltungselektronik weltweit helfen unsere vertikal integrierte Lieferkette und unser hochmodernes Werk für Displaypanels TCL dabei, Innovation für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006928/image1.jpg

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