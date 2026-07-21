Bonn (ots) -Erfolgreicher Auftritt für das deutsche Team bei der 67. Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO): Alle sechs Nachwuchs-Mathematiker wurden in der chinesischen Metropole mit einer Medaille, darunter eine Goldmedaille, ausgezeichnet. Bei dem weltweit renommiertesten Mathematikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler traten sie in den vergangenen Tagen gegen Mathetalente aus aller Welt an. Im Ländervergleich erreichte das deutsche Team unter 117 teilnehmenden Ländern den 19. Platz.Die jungen Mathe-Asse mussten in zwei Klausuren jeweils drei komplexe Aufgaben lösen, die das Schulniveau deutlich übersteigen. Aus dem deutschen Team errang Johannes Jacob (München, 17 Jahre) eine Goldmedaille. Mit olympischem Silber wurden Clemens Böke (Löhne, 18 Jahre) und Benedict Sittig (Geisenheim, 17 Jahre) ausgezeichnet. Bronzemedaillen gingen an Ben Fischer (Braunschweig, 17 Jahre), Grigorii Kukanov (München, 18 Jahre) und David Kurniady (Erlangen, 18 Jahre). Im Ländervergleich belegt Deutschland damit von 117 teilnehmenden Nationen einen sehr guten 19. Platz. Am besten schnitt die Mannschaft aus der Volksrepublik China ab, vor den USA und Russland.Zunächst hatten sich die deutschen Mathetalente beim Bundeswettbewerb Mathematik und der Mathematik-Olympiade in Deutschland für das Auswahlverfahren zur IMO qualifiziert. Die besten 16 Kandidatinnen und Kandidaten durchliefen anschließend zwischen Januar und Juni eine Reihe von Vorbereitungsseminaren. In insgesamt sieben Klausuren stellten die sechs Teammitglieder in diesem Zeitraum ihre Olympiareife unter Beweis.Über die Internationale Mathematik-OlympiadeDie Internationale Mathematik-Olympiade ist ein Klausurwettbewerb für talentierte Schülerinnen und Schüler, um sich im internationalen Vergleich zu messen. Sie wurde 1959 auf Initiative Rumäniens ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich in einem anderen Gastland veranstaltet. Inzwischen sind regelmäßig fast 700 Mathe-Asse aus über 100 Ländern am Start. Gastgeber der 67. Auflage des Turniers war in diesem Jahr die Volksrepublik China, im kommenden Jahr geht es nach Ungarn. In Deutschland werden der Auswahlwettbewerb sowie die Vorbereitungsseminare über die Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe des Talentförderzentrums Bildung & Begabung organisiert.www.imo-official.orgwww.mathe-wettbewerbe.de/internationale-mathematik-olympiadeÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung setzt sich als Zentrum für Talentförderung im Stifterverband dafür ein, dass alle Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten und in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einbringen können - unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Mit Wettbewerben, Akademien und weiteren individuellen Förderprogrammen unterstützt die gemeinnützige Einrichtung junge Menschen aller Schulformen bei der Entfaltung ihrer individuellen Talente, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der beruflichen Orientierung. Außerdem hilft Bildung & Begabung Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit umfangreichen Informations-, Weiterbildungs- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung Perspektive Begabung oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Sophie MölgenKommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: (0228) 9 59 15-61Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.instagram.com/BildungBegabungwww.youtube.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/6318400