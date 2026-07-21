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Dow Jones News
21.07.2026 09:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Waffenstillstand im Iran-Krieg stützt Börsen

DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Waffenstillstand im Iran-Krieg stützt Börsen

DOW JONES--Am Dienstag haben an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen dominiert. Zur Stimmungsaufhellung trugen die zwischenzeitlich wieder leicht gesunkenen Ölpreise bei, wie Händler sagten. Die Marktteilnehmer verwiesen auf wieder erwachte Hoffnungen auf einen neuen Waffenstillstand im Iran-Krieg, um den sich Vermittler am Montag bemüht hätten. So habe Katar eine zehntägige Pause der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran angeregt und die Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus. Allerdings hätten die Vermittler auch gesagt, dass nicht klar sei, ob die beiden Kriegsparteien sich darauf einlassen würden, nachdem ein Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand Anfang dieses Monats gebrochen wurde.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom Aktienmarkt in Seoul, wo der Kospi um 3,6 Prozent stieg, womit er die Verluste der beiden vorigen Handelstage jedoch noch nicht wieder wettmachte. Gestützt wurde der Index von den Chip-Schwergewichten Samsung Electronics (+6,6%) und SK Hynix (+4,7%).

In Tokio ging es nach der Feiertagspause vom Wochenbeginn mit dem Nikkei-225-Index um 3,3 Prozent nach oben. Der breiter gefasste Topix gewann 2,5 Prozent. Gesucht waren vor allem Aktien des jüngst abverkauften Chipsektors. Kioxia, Softbank Group und Advantest verbesserten sich um bis zu 17,2 Prozent. Ölaktien profitierten aufgrund des Feiertags mit Verzögerung vom Ölpreisanstieg der vergangenen Tage. Inpex und Japan Petroleum Exploration verbuchten Kursgewinne von 5,3 und 3,3 Prozent. Auch Aktien von Handelshäusern, die im Rohstoffhandel engagiert sind, legten zu. Unter anderem gewannen Mitsubishi Corp 4,9 Prozent und Marubeni 4,1 Prozent.

An der Börse in Shanghai gewann der Composite-Index 1,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel gut behauptet, hatte allerdings am Montag deutlich zugelegt. Gesucht waren auch hier Aktien des Chipsektors. Hua Hong Grace Semiconductor und Semiconductor Manufacturing International verteuerten sich in Hongkong um rund 18 und gut 10 Prozent

Der australische Aktienmarkt wurde von den negativen Vorgaben der US-Börsen gebremst, wie Händler sagten. Der S&P/ASX-200 tendierte kaum verändert. Unter den Einzelwerten profitierten South32 (+6,6%) erneut von den am Vortag veröffentlichten Produktionszahlen. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.793,30  +0,0    +0,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.141,32  +2,5   +18,1      08:00 
Kospi (Seoul)       6.747,95  +3,6   +60,1      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.171,53  +0,1    -1,8      10:00 
Shanghai-Composite     3.864,25  +1,8    -2,7      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.533,91  +0,6   +19,1      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.317,12  +1,4   -26,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.718,48  -0,2    +2,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:30 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1423  +0,1   1,1414     1,1442  -2,7 
EUR/JPY           185,67  +0,1   185,46     185,81  +0,9 
EUR/GBP           0,8493  -0,1   0,8497     0,8493  -2,6 
USD/JPY           162,54  +0,0   162,49     162,39  +3,8 
USD/KRW          1.475,16  -0,0  1.475,55    1.480,30  +2,4 
USD/CNY           6,7640  -0,0   6,7668     6,7706  -3,3 
USD/CNH           6,7649  -0,1   6,7684     6,7720  -3,0 
USD/HKD           7,8418  +0,0   7,8407     7,8401  +0,8 
AUD/USD           0,7019  +0,4   0,6994     0,6997  +5,2 
NZD/USD           0,5862  +0,4   0,5837     0,5856  +1,8 
BTC/USD          65.849,31  +0,8 65.333,63    64.091,96 -24,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           82,55  -0,8   -0,68      83,23 
Brent/ICE           88,77  -0,5   -0,45      89,22 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.072,25  +1,7   66,54    4.005,71 
Silber            58,80  +4,2    2,39      56,42 
Platin           1.628,38  +2,2   34,38    1.594,00 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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