Brixlegg, Tirol (ots) -Die SPIEGLTEC-Gruppe (www.spiegltec.com), Generalplaner für industrielle Anlagen in den Bereichen Pharma, Chemie und Life Science, zieht nach dem ersten Jahr ihrer Expansion nach Deutschland ein positives Zwischenfazit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brixlegg/Tirol ist mittlerweile an sieben deutschen Standorten - in Bonn, Mannheim, Wiesbaden, Penzberg, Köthen, Berlin und Leipzig - sowie über eine Beteiligung in Burgkirchen vertreten.SPIEGLTEC plant sichere, effiziente und nachhaltige Anlagen und Produktionsstätten für Industriebetriebe mit dem Anspruch, Fortschritt zu ermöglichen. "Um die Anforderungen unserer Kunden genau zu verstehen und eine kurze Time-to-Market zu realisieren, sind persönlicher Kontakt und räumliche Nähe essenziell. Diese Strategie - Standorte in unmittelbarer Nähe unserer Kunden zu etablieren - hat sich im vergangenen Jahr auch positiv auf die Umsatzentwicklung unserer Gruppe ausgewirkt", bilanziert Christian Peintner, Geschäftsführer der SPIEGLTEC Gruppe.Weiteres Wachstum in Deutschland und in der Schweiz geplantErst im Frühjahr 2025 hatte das aus Österreich stammende Unternehmen einen neuen Standort in Bonn eröffnet und im Oktober 2025 mit einem Büro in Mannheim den Rhein-Neckar-Raum erschlossen. Mittlerweile sind 60 Mitarbeitende aus sämtlichen Engineering-Disziplinen in Deutschland für SPIEGLTEC tätig.2026 setzt das Unternehmen seine Expansion konsequent fort:"Ich bin stolz auf das Team, das dieses Wachstum in Deutschland möglich gemacht hat. Ihm gilt mein besonderer Dank und meine Wertschätzung. Und mit diesem Team gehen wir die nächsten Schritte: Wir bauen unsere Präsenz weiter aus und werden die Zahl unserer Mitarbeitenden in Deutschland nahezu verdoppeln. Auch in der Schweiz wollen wir wachsen und noch im zweiten Halbjahr 2026 einen weiteren Standort eröffnen", sagt Christian Peintner.Über SPIEGLTECSPIEGLTEC ist ein eigentümergeführtes Engineering-Unternehmen mit Hauptsitz in Brixlegg (Tirol). Seit 1998 erbringt SPIEGLTEC ganzheitliche Leistungen entlang des EPCMV-Spektrums (Engineering, Procurement, Construction Management, Validation) für Kund*innen der Chemie-, Pharma- und Life-Science-Industrie. Das Unternehmen setzt auf maßgeschneiderte Lösungen, interdisziplinäre Teams und eine enge Verzahnung seiner Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeitende an 17 Standorten für die SPIEGLTEC-Gruppe. Die Geschäfte der SPIEGLTEC führen Christian Peintner und Martin Seebacher.Medienkontakt:Christian FaltinSPIEGLTEC GmbH - engineering servicesE: spiegltec@christianfaltin.deM: 0170 204 97 84High-res Bilddownload:www.spiegltec.com/presseOriginal-Content von: SPIEGLTEC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183070/6318409