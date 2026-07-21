Unterföhring (ots) -"Niederlage ist machen, scheitern, hinfallen, aufstehen", versucht Mehmet Scholl, Fußball-Europameister, seine Tochter Josefine Scholl aufzubauen. Josefine war leidenschaftliche Sportlerin - bis ein Oberschenkelbruch bei einer Akrobatikaufführung alles veränderte. Die Diagnose McCune-Albright-Syndrom auf der rechten Körperhälfte bedeutete: Sportverbot. Für die Schülerin aus einer Sportlerfamilie ein Schock. Heute unterrichtet sie im Seminar der Schule jüngere Schüler und bringt ihnen ihre liebsten Akrobatikübungen bei. "Ich vermiss es einfach, mitmachen zu dürfen. Sport war einfach das Wichtigste für mich. Jetzt steh ich halt daneben," sagt sie unter Tränen in "Born Famous - Fluch oder Segen?" am Donnerstag, 23. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Die neue Langzeit-Reality-Doku begleitet vier junge Menschen auf ihrem eigenen Weg aus dem Schatten ihrer bekannten Eltern: Wie gelingt es ihnen, Erfolg, Identität und die eigenen Erwartungen für sich selbst zu definieren?Diego Pooth: "Ich habe keinen USP!"Der junge Start-Up-Gründer Diego Pooth trifft auf den erfolgreichen Unternehmer Ralf Dümmel. Diego, der Sohn von Moderatorin Verona Pooth, sucht Business-Know-how und Orientierung bei seiner Nahrungsergänzungsmittelmarke: "Ich finde Ralf wahnsinnig inspirierend. Es gibt keinen, der mir besser helfen kann als er." Ralf ermutigt ihn: "Du hast es ja schon geschafft, nicht nur als 'Sohn von'." Diegos zentrales Problem: "Ich habe keinen USP."Gloria-Sophie Burkandt: "Das ist einfach nur Wärme und Liebe."Gloria, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, nimmt "Born Famous" mit nach Nürnberg zu ihren "Ersatzgroßeltern" Inge und Erich. Dort fand sie das, was sie brauchte: "Das ist einfach nur Wärme und Liebe." Während Gloria in der Schule Mobbing und körperliche Gewalt erlebte, waren es Inge und Erich, die sie auffingen. "Ich habe mir dann einfach Schienbeinschoner gekauft, um mich zu schützen", erzählt das Model jetzt.Summer Terenzi: "Es ist meine Story"Summer lebt mit Tourette-Syndrom. "Leute werden mich judgen, aber am Ende ist es meine Story", sagt die Musikerin selbstbewusst. In "Born Famous" nimmt sie das Kamerateam mit zu ihrer Therapie: "Mir gefällt an der Therapie, dass ich lerne, offen zu sein." Ihre Mutter Sarah Connor: "Summer ist mein Sorgenkind, aber auch das stärkste Mädchen, das ich kenne."Beim Umzug in ihre erste eigene Wohnung packen alle kräftig mit an. Nur ihr Freund lässt sich nicht blicken ..."Born Famous - Fluch oder Segen?" wird produziert von Constantin Entertainment und läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.Kurzinterviews mit allen vier Promi-Kids sowie Bilder finden Sie auf der Presselounge.Pressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsphone. +49 (0) 89 95 07 -1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6318419