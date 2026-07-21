Bremen (ots) -Radeln am Deich, Kultur unter freiem Himmel und maritime Genussmomente: Die Hansestadt bietet im Spätsommer 2026 überraschend viel Natur - mitten in der StadtMorgens mit dem Rad am Weserdeich entlang, mittags durch ein Blütenmeer spazieren und abends Theater im Park oder ein Getränk am Wasser genießen: Bremen verbindet kurze Wege und urbanes Leben mit erstaunlich viel Natur. Nicht umsonst ist die Hansestadt Deutschlands grünste Großstadt. Für einen sommerlichen Kurzurlaub braucht es hier kein Entweder-oder zwischen Städtereise und Erholung im Grünen - beides liegt oft nur wenige Fahrradminuten auseinander.Maritimes Lebensgefühl mitten in der StadtDie Weser gibt Bremen Richtung und Rhythmus. Besonders deutlich wird das an der Schlachte: Entlang der Uferpromenade reihen sich historische und moderne Schiffe, Cafés, Bars und Sommergärten aneinander. Von hier starten Weser- und Hafenrundfahrten, die neue Blicke auf Handel, Schifffahrt, das ikonische Weserstadion und die Stadtentwicklung eröffnen. Wer lieber an Land bleibt, kann das maritime Flair bei regionalen Spezialitäten genießen - vom Fischgericht bis zum Bremer Knipp.Ein markanter Blickfang ist die Dreimastbark "Alexander von Humboldt", die heute als Hotel- und Restaurantschiff an der Schlachte liegt. Besonders im Sommer kann man vom Deck aus wunderschöne Sonnenuntergänge über der Weser beobachten. Flussabwärts zeigt die Überseestadt eine andere Seite Bremens: In früheren Hafenrevieren treffen Backsteinspeicher, moderne Architektur, Gastronomie und Kultur aufeinander. Der Speicher XI beherbergt unter anderem das Hafenmuseum und die Hochschule für Künste und steht exemplarisch für den Wandel des Quartiers. Wie wäre es hier mit einem Glas Bier, das nicht nur direkt vor Ort in der Hopfenfänger-Brauerei hergestellt wurde, sondern dessen Hopfen direkt nebenan angebaut und geerntet wird?Eine Stadt, die sich am besten mit dem Rad erschließtBremen ist flach, kompakt und fahrradbegeistert. In keiner anderen deutschen Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird ein größerer Anteil der Wege mit dem Rad zurückgelegt. Für Gäste heißt das: Viele Sehenswürdigkeiten, Quartiere und Naturräume lassen sich ohne Auto bequem miteinander verbinden.Zwölf thematische Routen des Projektes BikeIt! führen durch unterschiedliche Stadt- und Landschaftsräume - von der historischen Innenstadt über die Weserufer bis ins Blockland. Digitale Navigation und geführte Touren erleichtern die Orientierung. Ein besonders reizvoller Ausflug führt in die rund 3.000 Hektar große Wiesenlandschaft des Blocklands. Zwischen Deichen, Wasserläufen und Bauernhöfen ist die Großstadt schnell vergessen. Ausflugslokale mit hausgemachtem Kuchen oder Eis bieten passende Pausenplätze. Wer lieber am Wasser bleiben möchte, macht einen Ausflug zum Stadtstrand Lankenauer Höft und lässt dort im Strandkorb mit DJ-Beats den Abend ausklingen.Grüne Auszeiten zwischen Bürgerpark und RhododendronparkNur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt beginnt mit Bürgerpark und Stadtwald Bremens größte zusammenhängende Parkanlage. Auf rund 200 Hektar wechseln sich Wiesen, alte Baumbestände, Wasserflächen und historische Bauwerke ab. Spazierwege, Ruderboote und gastronomische Angebote machen den Park zu einem unkomplizierten Ziel für eine Pause vom Stadtprogramm.Farbenprächtig präsentiert sich der Rhododendronpark vor allem zur Hauptblütezeit. Mehr als 10.000 Rhododendron- und Azaleenbüsche prägen die weltweit größte Rhododendronsammlung, die ganzjährig kostenfrei zugänglich ist. Im Park liegen außerdem der Botanische Garten mit Tausenden Pflanzenarten sowie die botanika, deren Schaugewächshäuser und interaktive Ausstellungen Lebensräume vom Himalaya bis Borneo für die ganze Familie vermitteln.Kultur und Sport unter freiem HimmelAuch der Veranstaltungskalender liefert 2026 gute Gründe für eine Reise an die Weser. Vom 31. Juli bis 2. August bringt das Internationale Festival Maritim Folk, Shantys und Weltmusik auf mehrere Bühnen rund um den Vegesacker Hafen. Im Juli und August sorgen Konzerte verschiedener Genres auf der Seebühne an der Waterfront für Musik direkt am Wasser.Vom 19. bis 30. August wird der Bürgerpark bei "Shakespeare im Park" zur Freilichtbühne. Sportlich wird es am 30. August beim GFNY-Radrennen, das vom Tabakquartier über eine 100 Kilometer lange Strecke durch Bremen und ins ländliche Umland führt. Den maritimen Saisonabschluss bildet die Maritime Woche vom 11. bis 20. September mit Schiffstouren, Ausstellungen, Mitmachangeboten, Live-Musik und Veranstaltungen an der Schlachte.Ein Wochenende zwischen Stadt und NaturBremens Stärke liegt in der Kombination: UNESCO-Welterbe und Altstadt, lebendige Quartiere, Hafenatmosphäre und weite Landschaften lassen sich ohne lange Wege zu einem abwechslungsreichen Kurzurlaub verbinden. Wer die Hansestadt vom Wasser, vom Fahrradsattel und aus dem Liegestuhl am Ufer erlebt, entdeckt eine überraschend entspannte Seite des Städtereisens.Termine auf einen Blick31. Juli-2. August 2026: Internationales Festival Maritim, VegesackJuli und August 2026: Seebühne Bremen, Waterfront19.-30. August 2026: Shakespeare im Park, Bürgerpark30. August 2026: GFNY-Radrennen, Start und Ziel am Tabakquartier11.-20. September 2026: Maritime Woche, unter anderem an der SchlachteServiceReiseinformationen, Pauschalangebote und Veranstaltungstipps: www.bremen.de/tourismusRadtouren und Fahrradservice: www.bremen.de/bike-itPressekontakt:WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbHMaike Bialek - Tel. 0421 / 9600 516maike.bialek@wfb-bremen.de - www.bremen.de/tourismusAnsgaritorstr. 11 - 28195 BremenOriginal-Content von: Bremen Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182460/6318452