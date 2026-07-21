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Dow Jones News
21.07.2026 10:33 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Zäher Handel - Technologieaktien erholt

DJ MÄRKTE EUROPA/Zäher Handel - Technologieaktien erholt

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagvormittag in der Breite mit wenig Bewegung. Für Risikoscheu sorgen die angespannte Lage im Nahen Osten und die zuletzt sehr wacklige und wechselhafte Stimmung rund um das Thema KI. Die zentrale Frage bleibt, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende rechnen werden. Im Iran-Krieg hat nun zwar Katar die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands und einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Zugleich gibt es aber Drohungen der vom Iran unterstützten Huthis, andernorts Schiffe anzugreifen. Beim Ölpreis tut sich dennoch wenig. Brent-Öl kostet 89,30 Dollar., nachdem am Vortag auch schon über 90 Dollar fällig waren.

Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 24.867 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,4 Prozent im Plus, er wird gestützt vor allem von einer Erholung bei Technologieaktien. Deren Stoxx-Subindex steigt im Sog günstiger Branchenvorgaben aus den USA und Asien um 0,7 Prozent. Favorisiert werden Aktien aus dem Halbleitersektor wie BE Semiconductor, ASML, STMicro, Infineon und Aixtron mit Gewinnen bis knapp 3 Prozent.

Im SDAX fallen Jungheinrich um 3,5 Prozent, nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung eingeleitet hat. Dabei geht es um den Abschlusses des ersten Halbjahrs 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts, in dem der Gabelstaplerhersteller mit Bewertungen von Vermögenswerten gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll.

Fraport geben um 1,4 Prozent nach, gedrückt durch eine Abstufung auf Equalweight durch Barclays. Die wenig liquide Aktie von Hamburger Hafen & Logistik liegt 1,9 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat wegen Umbauabeiten aber auch wegen des schwierigen Umfelds die Gewinnprognose gesenkt.

In Zürich geht es für Novartis um 1,5 Prozent nach oben. Der Pharmariese ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das operative Kernergebnis stagnierte zwar bei 5,94 Milliarden Dollar, übertraf damit aber dennoch die Konsensschätzung von 5,31 Milliarden. Novartis rechnet dessen ungeachtet im Gesamtjahr mit einem Rückgang des operativen Kernergebnisses um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz, obwohl ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet wird. Der Kurs des Wettbewerbers Roche fällt um 0,7 Prozent.

Lindt & Spruengli hat im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen einen höheren Nettogewinn erzielt. Die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Ebenfalls in Zürich geht es für Swatch um 3,1 Prozent südwärts. Der Uhrenhersteller profitierte zwar in den vergangenen Monaten von einer starken Umsatzbeschleunigung, laut den Vontobel-Analysten schlägt sich dies aber noch nicht in der Profitabilität nieder. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.250,35  +0,4   22,95    6.227,40       7,9 
Stoxx-50    5.385,55  +0,3   15,55    5.370,00       9,5 
DAX      24.867,42  +0,1   20,73    24.846,69       1,6 
MDAX      31.597,41  -0,3   -83,30    27.039,42       3,2 
TecDAX     3.755,86  -0,4   -15,73    3.091,28       3,7 
SDAX      18.213,78  -0,4   -69,87    13.062,07       6,0 
FTSE      10.508,30  -0,2   -16,46    10.524,76       5,8 
CAC       8.347,07  +0,1    6,96    8.340,11       2,4 
SMI      14.263,62  +0,1    9,26    14.254,36       7,5 
ATX       6.395,08  -0,0   -1,72    6.396,80       20,1 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Mo, 17:03 
EUR/USD      1,1424  +0,1   0,0010     1,1414      1,1407 
EUR/JPY      185,7  +0,1   0,2400     185,46     185,4000 
EUR/CHF      0,9248  +0,0   0,0003     0,9245      0,9243 
EUR/GBP      0,8498  +0,0   0,0001     0,8497      0,8493 
USD/JPY      162,56  +0,0   0,0700     162,49     162,5300 
GBP/USD      1,3441  +0,1   0,0013     1,3428      1,3426 
USD/CNY      6,7652  -0,0  -0,0016     6,7668      6,7668 
USD/CNH      6,7656  -0,0  -0,0028     6,7684      6,7694 
AUS/USD      0,7018  +0,3   0,0024     0,6994      0,6999 
Bitcoin/USD  65.987,46  +1,0   653,83    65.333,63    64.538,78 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     83,03  -0,2   -0,20      83,23 
Brent/ICE     89,25  +0,0    0,03      89,22 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.073,74  +1,7   68,03    4.005,71 
Silber       59,01  +4,6    2,60      56,42 
Platin     1.635,10  +2,6   41,10    1.594,00 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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