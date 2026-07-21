Hamburg (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat ihren vierten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht 2025 dokumentiert messbare Fortschritte in den Bereichen Umwelt (Planet), Mitarbeitende (People) und verantwortungsvolles Wirtschaften (Prosperity) für die gesamte Unternehmensgruppe. Besonders hervorzuheben sind der Rückgang der Treibhausgasemissionen, HR-Initiativen, die die dpa als attraktiven Arbeitgeber weiter stärken, sowie Aktivitäten im Hinblick auf KI-Nutzung und Nachrichtenkompetenz. Erstmals berichtet die dpa gemäß VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard), da das Unternehmen nicht der Berichtspflicht unterliegt. Neben dem eigentlichen Nachhaltigkeitsbericht hat die dpa auch zum ersten Mal ein Nachhaltigkeitsmagazin in ihrem aktuellen Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.CO2-Emissionen sinken um fast zehn ProzentIm Berichtsjahr 2025 emittierte die dpa-Gruppe insgesamt 2.737 Tonnen CO2-Äquivalente - ein Rückgang von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 3.017 t CO2e). Bezogen auf die 1.320 Mitarbeitenden des Konzerns ergibt sich eine Pro-Kopf-Emission von 2,07 t CO2e. Zentrale Emissionstreiber sind die Sportgroßereignisse. Diese verursachen CO2-intensive Flugreisen, um eine umfassende Berichterstattung sicherzustellen. Entsprechend sanken 2025 - einem Jahr ohne Olympische Spiele oder Fußball-WM - die Emissionen aus Dienstreisen von 1.430 auf 1.085 Tonnen CO2e. Hier bleibt es Aufgabe der dpa, auch die langfristige Entwicklung der Emissionen im Auge zu behalten, unabhängig von den jährlichen Schwankungen durch die sportlichen Großevents. Daneben zeigt die Auswertung einen Anstieg beim Pendelverkehr- von 615 auf 818 Tonnen CO2e (+33 Prozent), bedingt durch eine stärkere Büropräsenz der Belegschaft. Positiv wirkten sich präzisierte Emissionsfaktoren für die Fernwärmeversorgung an den Standorten Hamburg und Frankfurt aus.Andreas Schmidt, Geschäftsführer der dpa für Finanzen, Logistik, IT und Recht sagt: "Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind keine Modethemen. Die dpa - seit mehr als 75 Jahren den Fakten verpflichtet - berichtet weiterhin transparent über Fortschritte, Herausforderungen und Entwicklungen in diesem Bereich. Damit kommen wir unserer Verantwortung als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien nach und senden gleichzeitig ein Zeichen an die eigene Belegschaft sowie an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber."Fluktuationsrate fast halbiert - vielfältige Initiativen für die BelegschaftIm Bereich People verzeichnet die dpa mehrere positive Entwicklungen. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 beschäftigt die dpa-Gruppe konzernweit 1.202 Mitarbeitende im In- und Ausland (ohne Aushilfen und Praktikanten). Besonders erfreulich: Die Fluktuationsrate sank von 10,2 Prozent (2024) auf nur noch 5,9 Prozent - ein deutliches Signal für eine gestiegene Mitarbeiterbindung.Weitere Eckdaten der Belegschaft:- 46 Prozent der Beschäftigten sind Frauen- 91 Prozent der Mitarbeitenden haben unbefristete Verträge- 8 Prozent der Belegschaft sind unter 30 Jahre alt- 70 Prozent der Volontäre sind FrauenEin Schwerpunkt der HR-Abteilung lag auf der konzernweiten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung (GBU), die sich über die Jahre 2024 und 2025 erstreckte. Vier Themenfelder standen im Mittelpunkt: Kommunikation & Feedback, Arbeitsorganisation & Zusammenarbeit, Führung & Verantwortung sowie Workload, Erholung & Selbstmanagement. Im Rahmen des vom Konzernbetriebsrat initiierten Projekts "Angstfreie Kommunikation im dpa-Konzern" wurden Spannungsfelder zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten identifiziert und mit einer konzernweiten Diskussionsveranstaltung unter dem Motto "Generations United - gemeinsam stark" aktiv adressiert. Das Führungskräftenachwuchsprogramm "dpa steps" wurde 2025 vom HR-Team fortgesetzt.Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin der journalistischen Ausbildung: Der Großteil der Volontariatsabsolventinnen und -absolventen ist wie auch in den Vorjahren in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen worden. Zahlreiche frühere Volontärinnen und Volontäre bekleiden heute Führungspositionen innerhalb der dpa-Gruppe.Im Hinblick auf berufsbedingte Belastungssituationen stellt die dpa dauerhaft eine Krisen-Akutintervention über den TÜV Nord bereit.Verantwortungsvolles Wirtschaften: KI, Informationssicherheit und NachrichtenkompetenzIm Bereich Prosperity setzt die dpa auf den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz. Verbindliche KI-Guidelines regeln unter anderem, dass keine mit KI-Unterstützung erstellten Inhalte ohne menschliche Kontrolle und Vieraugenprinzip ausgeliefert werden. Gleichzeitig treibt die Agentur Innovationen wie den vielbeachteten KI-Rechercheassistenten voran. Die Initiative UseTheNews fördert zusammen mit Medienpartnern und der Zivilgesellschaft die Nachrichtenkompetenz junger Menschen - unter anderem durch Newscamps und das Projekt "Zuversicht". Das neu aufgebaute Competence Center Young Audiences (CCYA) richtet sich dabei gezielt an jüngere Zielgruppen.Über den Nachhaltigkeitsbericht 2025Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Deutschen Presse-Agentur informiert über die Nachhaltigkeitsaktivitäten und erhobenen Kennzahlen der dpa-Gruppe im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025. Erstmals orientiert sich der Bericht am VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard) der EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) und umfasst sowohl das Basis- als auch das Comprehensive-Modul. Der Bericht wird auf freiwilliger Basis veröffentlicht; nach aktuellem Stand unterliegt die dpa keiner gesetzlichen Berichtspflicht. Er bezieht sich auf die gesamte dpa-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Hamburg, dem Standort Berlin sowie allen weiteren Büros und Tochtergesellschaften in Deutschland. Eine externe Prüfung des Berichts hat nicht stattgefunden. Ergänzend veröffentlicht die dpa ein Nachhaltigkeitsmagazin als Teil des Geschäftsberichts, der die Schwerpunktthemen zusammenfasst. Beide Veröffentlichungen sind als sich ergänzende Bausteine zu verstehen.Web-Version (https://dpa-nachhaltigkeit2025.verso.de/home?locale=de) Nachhaltigkeitsbericht 2025PDF-Version Nachhaltigkeitsbericht 2025 (Login via dpa ID): epaper.dpa.comÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6318475