- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 28. August 2026 im Mercure Hotel Koeln Friesenstraße, Raum Prinz 1, Friesenstr. 44-48, 50670 Köln um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 28. August 2026 im Mercure Hotel Koeln Friesenstraße, Raum Prinz 1, Friesenstr. 44-48, 50670 Köln um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|ABAG Börsebius AG - HV am 28.08.2026
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