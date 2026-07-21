DAX Prognose für Dienstag, 21.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.776 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum späten Vormittag aufwärts. Der Rücksetzer, der sich gegen Mittag eingestellt hat, ist direkt wieder zurückgekauft worden. Die Bullen haben im weiteren Handelsverlauf versucht, den DAX weiter aufwärtszuschieben, scheiterten aber. Am Nachmittag stellte sich Schwäche ein. Zwar gelang es den Bullen am späten Nachmittag den Index zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die aber keine Substanz hatte. Zum Wochenbeginn wurde ein kleiner Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen wieder deutlich nach. DAX ging bei 24.703 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Der Bereich um 24.955 bis 25.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstand für den heutigen Handel.

Der Bereich um 24.955 bis 25.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstand für den heutigen Handel. DAX aktuell: Oberhalb von 24.864 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Oberhalb von 24.864 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Chartanalyse: Solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das mittelfristige Chartbild leicht bärisch.

Der DAX startete gestern bei 24.776 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine Erholung ein, die den Index bis zum späten Vormittag ansteigen ließ. Ein Rücksetzer zur Mittagszeit wurde unmittelbar wieder gekauft. Dennoch fehlte den Bullen im weiteren Tagesverlauf die Dynamik, um den Aufwärtstrend nachhaltig fortzusetzen.

Am Nachmittag überwogen erneut Gewinnmitnahmen. Zwar stabilisierte sich der Markt gegen Handelsende kurzfristig, die Erholung blieb jedoch ohne nachhaltige Impulse. Im Xetra-Handel schloss der DAX bei 24.847 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.703 Punkten. Nachbörslich geriet der Index erneut unter Druck, bevor sich der DAX aktuell im Frühhandel wieder deutlich erholen konnte.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Von den 40 DAX-Werten schlossen am Montag 19 Aktien im Plus, während 21 Titel nachgaben.

Top-Gewinner

RWE +4,15%

Fresenius +3,78%

Siemens Energy +3,54%

Schwächste Werte

MTU -2,11%

Brenntag -1,92%

Bayer -1,68%...

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