Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 21.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.656 Punkten. Der Index formatierte sein Tagestief gleich am Morgen. Der Nasdaq konnte sich nachfolgend erholen. Es ging bis zum frühen Nachmittag aufwärts. Nach einer kurzen Konsolidierung formatierte der Index mit Aufnahme des offiziellen Handels das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Es gelang den Bullen den Nasdaq am späten Nachmittag zu stabilisieren und eine kleine Erholung abzubilden. Die folgende Entlastungsbewegung wurde am Abend wieder abverkauft.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose verbessert sich kurzfristig, solange der Index über der SMA20 bleibt.

verbessert sich kurzfristig, solange der Index über der SMA20 bleibt. Die Zone um 29.290 bis 29.625 Punkte bleibt der entscheidende Widerstandsbereich.

bleibt der entscheidende Widerstandsbereich. Unterhalb von 28.795 Punkten dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen.

Der Nasdaq startete gestern bei 28.656 Punkten in den Handel und markierte unmittelbar nach der Eröffnung das Tagestief. Anschließend setzte eine Erholung ein, die den Index bis in den frühen Nachmittag hinein nach oben führte. Nach einer kurzen Konsolidierung wurde mit Beginn des offiziellen US-Handels das Tageshoch erreicht, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde.

Am späten Nachmittag gelang es den Käufern, den Nasdaq zu stabilisieren und eine moderate Gegenbewegung einzuleiten. Diese Erholung wurde im weiteren Abendhandel allerdings erneut verkauft.

Im heutigen Frühhandel zeigt sich ein deutlich freundlicheres Bild. Der Nasdaq konnte die Marke von 28.900 Punkten zurückerobern und notiert damit klar über dem Niveau des Vortages.

Kennzahl 20.07. 17.07. Tageshoch 28.905 28.791 Tagestief 28.611 28.245 Tagesschluss 28.632 28.604 Handelsspanne 294 Punkte 546 Punkte

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