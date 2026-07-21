Google will die Geschwindigkeit von Gemini mit einem neuen KI-Chip erhöhen. Um das zu realisieren, setzt das Unternehmen auf eine besondere Technik für die Prozessoren. Was schon jetzt zu den KI-Chips bekannt ist. Bei Google hängt der Haussegen ein wenig schief. Einige Mitarbeiter:innen äußerten erst kürzlich anonym ihren Frust darüber, wie langsam die Entwicklung von Gemini vorangeht und wie unterwältigend das KI-Modell im Hinblick auf seine Performance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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