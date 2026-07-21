Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran setzt sich fort und mit dem Anstieg der Öl- und Gaspreise erhöhen sich die Inflationssorgen, was wiederum den Rentenmarkt belastet und die Renditen ansteigen lässt, so die Analysten der Helaba.Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren hätten die 3,15%-Marke zeitweise überschritten, 2-jährige Papiere hätten mit 2,81% das höchste Niveau seit 2 Jahren erreicht. Auch in Großbritannien seien die Renditen vor allem in längeren Laufzeiten deutlich gestiegen, nachdem Andy Burnham zum neuen Premierminister ernannt worden sei. Neuer Schatzkanzler werde der frühere Verteidigungsminister John Healey. An den fiskalischen Regeln wolle man ersten Meldungen zufolge festhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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