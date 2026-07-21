Wien (ots) -Deutliche zweistellige Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr um 19 % auf 107 Millionen Euro- Deutliche zweistellige Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr um 19 % auf 107 Mio. Euro- Erfolgreicher Turnaround: Nachhaltige Rückkehr in die Profitabilität- Internationalisierung, Innovationskraft und Marktführerschaft treiben GeschäftsdynamikDie globale Kinder- und Jugendfahrradmarke woom knüpft im ersten Halbjahr 2026 nahtlos an das Rekordjahr 2025 an. Mit einem Umsatz von 107 Millionen Euro verzeichnet das Scale-up ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem bisher stärksten Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig gelang woom ein entscheidender strategischer Meilenstein: Trotz eines weiterhin äußerst herausfordernden Marktumfelds verzeichnete woom ein deutlich positives Ergebnis und kehrte damit nachhaltig in die Gewinnzone zurück."Dieser Meilenstein ist der Erfolg unseres engagierten Teams. Die Rückkehr in die Gewinnzone zeigt: Man kann wirtschaftlich diszipliniert handeln und gleichzeitig mit vollem Herzen die besten Kinder- und Jugendfahrräder bauen", kommentiert Bernd Hake, CEO von woom. "Unser Erfolg hat dabei einfache Gründe: Wir fokussieren uns auf die relevantesten Märkte, auf die Entwicklung von Innovationen, die die Bedürfnisse von Kindern kompromisslos in den Mittelpunkt stellen, und untermauern die einzigartige Strahlkraft unserer Marke. Mein Dank gilt dem gesamten woom Team. Unser Team sorgt jeden Tag dafür, dass wir die Begeisterung für das Radfahren in der nächsten Generation entfachen und das Fahrrad zu ihrem zuverlässigen, lebenslangen Begleiter machen."Innovation und Internationalisierung als WachstumstreiberAuch im ersten Halbjahr 2026 trieb woom seine Innovationsstrategie konsequent voran. Erfolgreiche Produktneuheiten, eine erweiterte Farbpalette und eine inspirierende globale Markenkampagne sorgten weltweit für eine anhaltend hohe Nachfrage. Die Bilanz der ersten sechs Monate: Insgesamt verkaufte woom knapp 300.000 Fahrräder sowie mehr als 100.000 Helme. Das Helmsegment entwickelte sich dabei mit einem Umsatzplus von 17 Prozent genauso dynamisch wie das Fahrradgeschäft.Ein besonderer Meilenstein war die Etablierung der neuen Produktkategorie woom WOW, einem "Ride-on Toy" für Kleinkinder ab neun Monaten. Mit diesem strategischen Einstieg in den Spielwarenbereich erweiterte woom sein Portfolio erstmals über das klassische Fahrradsegment hinaus und konnte bereits mehr als 19.000 Kundinnen und Kunden begeistern.Dass wegweisendes Design und höchste Qualität bei woom Standard sind, belegen jüngste Top-Bewertungen: Im ersten Halbjahr 2026 wurde die Marke mit renommierten Design Awards wie dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Unabhängige Produkttests bestätigen außerdem den hohen Qualitätsanspruch und die kindgerechte Produktentwicklung: Sowohl das woom GO als auch das woom EXPLORE wurden 2026 als Testsieger ausgezeichnet, unter anderem bei der Stiftung Warentest sowie von ADAC und ÖAMTC.Globale Expansion: Signifikantes Wachstum in Kern- und neuen Zielmärktenwoom hat sein Momentum auch auf internationaler Ebene weiter beschleunigt. Durch den direkten Markteintritt in Großbritannien und die Übernahme des dortigen Direktgeschäfts festigte das Unternehmen seine Präsenz in einem der attraktivsten europäischen Fahrradmärkte, was sich in einem rasanten Umsatzwachstum von 157 Prozent im Vereinigten Königreich widerspiegelt. Ebenso verzeichneten die Benelux-Region (+72 %) und die nordischen Länder (+62 %) starke Zuwächse. Auch in den etablierten Kernmärkten der DACH-Region (+15 %) sowie in den USA (+18 %) baute woom seine Marktanteile weiter aus und festigte seine globale Wettbewerbsposition.Ausblick: Innovationsfokus und Fortsetzung der strategischen WachstumsagendaFür das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Geschäftsführung eine Fortsetzung der positiven operativen Entwicklung. Das Produktportfolio wird zeitnah um ein neues E-Bike-Modell sowie einen innovativen Helm ergänzt. Parallel bereitet das Unternehmen einen strategisch hochrelevanten Produktlaunch für das erste Quartal 2027 sowie die Erschließung weiterer internationaler Schlüsselmärkte vor."Wir haben den Anspruch, mit wegweisenden Produkten das Leben von Familien jeden Tag ein Stück besser zu machen. Unser Fahrplan für neue Innovationen steht, und wir bauen unsere globale Präsenz Schritt für Schritt aus. Das Fundament ist gelegt, um diesen erfolgreichen und profitablen Kurs auch in Zukunft fortzusetzen", bekräftigt Bernd Hake.Über woom woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.Pressekontakt:woom GmbHBelinda Ableitinger, Pressesprecherin woomTelefon: +43664-888-22-837E-Mail: belinda.ableitinger@woom.comWebsite: https://woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136027/6318532