EQS-News: glo
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der "Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan - und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung.
HAMBURG, Deutschland, July 21, 2026 /PRNewswire/ -- Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der "Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan - und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung.
Den Ausgangspunkt bildete die OMR Anfang Mai: Hier sammelte Marten Hørger erste Impulse aus Alltagssituationen, die von der glo Community geteilt wurden - von der überfüllten Bahn am Morgen bis zur Warteschlange an der Supermarktkasse. Ausgehend davon identifizierte er drei Routinen mit besonderem Klangpotenzial - Buchhaltung, Daily Commute und Sport - und verwandelte sie in eigenständige Soundwelten: geprägt von Office-Geräuschen, Zugansagen und Schienenrhythmen oder der Dynamik von Gym-Sounds. Diese ersten Entwürfe stellte er der Community als Prototypen zur Abstimmung vor.
Über glo
glo steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche.
Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo* Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.
glo verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit "Feel your glo" werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo gehören. Mehr unter myglo.com.
*glo erhitzt speziell entwickelte Sticks, anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feel-your-glo-erste-kreative-transformation-abgeschlossen--marten-horger-ubersetzt-community-routinen-in-sound-302830621.html
21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2369284 21.07.2026 CET/CEST