Bielefeld (ots) -Digitalisierung im Sozialwesen braucht verlässliche Partner. Die Kooperation zwischen dem Deutschen Caritasverband und Diamant Software setzt ein klares Zeichen für eine zukunftsfähige Finanzadministration in den Caritas-Einrichtungen.Zusammenarbeit statt kurzfristigem EinkaufsvorteilDer Deutsche Caritasverband e. V. und die Diamant Software GmbH haben einen bundesweiten Rahmenvertrag geschlossen. Der Rahmenvertrag bietet allen Bezugsberechtigten im Caritas-Verbund Zugang zur Softwarelösung Diamant/4 als Software as a Service (SaaS). Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur der Konditionengedanke, sondern auch die inhaltliche Zusammenarbeit: Gemeinsam wollen beide Organisationen Best Practices erarbeiten, Einführungsmodelle optimieren und die Digitalisierung im sozialen Sektor aktiv gestalten.Caritasorganisationen profitieren dabei von einer bewährten Rechnungswesenlösung, die die komplexen Anforderungen des Sozialwesens beherrschbar macht - und gleichzeitig für klare Transparenz sorgt, mandantenübergreifende Steuerung ermöglicht und sich nahtlos in bestehende Strukturen einfügt. "Die Caritaswelt steht vor einer tiefgreifenden digitalen Transformation. Wir brauchen Partner, die die Komplexität sozialer Organisationen wirklich verstehen - und mit denen wir gemeinsam Lösungen entwickeln, die unserer Verantwortung gegenüber Menschen und Gesellschaft gerecht werden. Mit Diamant Software haben wir einen solchen Partner gefunden", stellt Henric Peeters, Vorstand Finanzen & Personal beim Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V., heraus.Jahrzehntelange Branchenexpertise als FundamentDiamant Software ist seit über 45 Jahren Spezialist für Rechnungswesen- und Controlling-Software und zählt zu den führenden Anbietern im anspruchsvollen Mittelstand. Ein besonderer Schwerpunkt liegt seit Jahrzehnten im Gesundheits- und Sozialwesen: Komplexträger und soziale Einrichtungen schätzen Diamant/4 aufgrund seiner funktionalen Leistungsfähigkeit und tiefen Branchenkenntnis. Über 100.000 Anwenderinnen und Anwender nutzen die Lösung bundesweit.Der Hauptsitz in Bielefeld mit über 350 Mitarbeitenden ermöglicht kurze Entscheidungswege zwischen Vertrieb, Consulting, Support und Produktentwicklung. Laura Aussieker, Senior Account Managerin bei Diamant Software, erklärt die Vorteile für die Caritas: "Für uns ist dieser Rahmenvertrag weit mehr als eine Einkaufsvereinbarung. Die Caritas ist einer der bedeutendsten Arbeitgeber Deutschlands im sozialen Bereich, und sie steht vor denselben Fragen wie die gesamte Sozialwirtschaft: Wie digitalisieren wir Verwaltungsprozesse effizient, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren? Genau hier setzen wir gemeinsam an."Wie Caritasverbände vom Rahmenvertrag profitierenDer Rahmenvertrag schafft konkrete Vorteile für alle Bezugsberechtigten im Caritas-Verbund - unabhängig davon, ob eine Organisation heute bereits Diamant-Kundin ist oder sich neu für Diamant Software entscheidet.Exklusive PartnerkonditionenAlle Mitgliedsorganisationen des Deutschen Caritasverbandes können auf Basis des Rahmenvertrags Einzelverträge zu eigens für den Verbund verhandelten Konditionen abschließen - sowohl für den Neueinstieg als auch für den Wechsel von einer On-premises-Installation in die Cloud. Wer bis Ende 2026 beauftragt, profitiert zusätzlich von einem Nachlass auf die Einführungsunterstützung. Der Vertrag läuft langfristig und gibt Organisationen die Sicherheit, mit einem Partner zu planen, der die Sozialwirtschaft kennt.Software, die die Anforderungen des Sozialwesens verstehtCaritas-Organisationen arbeiten mit komplexen Strukturen: mandantenübergreifende Prozesse, strikte Transparenzpflichten und der Spagat zwischen wirtschaftlicher Effizienz und sozialem Auftrag prägen den Alltag. Diamant/4 ist speziell auf diese Anforderungen ausgerichtet: als cloudbasierte Lösung, die nahtlos in bestehende Systemlandschaften integriert werden kann und durch integrierte Schnittstellen sowie kontinuierliche Weiterentwicklung langfristig aktuell bleibt.Herausforderungen in der DigitalisierungAls großer nichtstaatlicher Arbeitgeber in Deutschland steht der Deutsche Caritasverband vor besonderen Anforderungen an Transparenz, Prozesseffizienz und eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur. Gleichzeitig wächst der Druck durch regulatorische Entwicklungen wie die verpflichtende E-Rechnung und fortschreitende Konsolidierungstendenzen im Sektor. Der Rahmenvertrag schafft eine strukturelle Grundlage, um diesen Herausforderungen gemeinsam und standardisiert zu begegnen.Über Diamant Software GmbHDiamant Software (https://www.diamant-software.de) wird der führende Anbieter für Agentic Finance und Controlling im anspruchsvollen Mittelstand - agentisch, auditfest, sicher. Auf der Basis von über 45 Jahren in der Finanz-DNA sorgt das Bielefelder Unternehmen durch die agentische Übernahme von Routine-Tätigkeiten in Finance und Controlling dafür, dass die Anwendenden nicht mehr buchen und Berichte zusammenstellen, sondern mit AI-Unterstützung aktiv steuern, gestalten und entscheiden. Die Plattform von Diamant Software unterstützt mit ihren im Kern verankerten agentischen Funktionen das Office of the CFO und die dazugehörigen Teams als Steuerungszentrale jedes Unternehmens und wandelt diese zum entscheidenden Hebel für die Zukunftsfähigkeit und Transformation aller Organisationen im DACH-Mittelstand.Über den Deutschen Caritasverband e. V.Der Deutsche Caritasverband ist der größte deutsche Wohlfahrtsverband und engagiert sich seit über 125 Jahren für Menschen in Not. Mit bundesweit 770.000 Mitarbeitenden, über 500.000 ehrenamtlich Engagierten und rund 25.000 Einrichtungen und Diensten unterstützt die Caritas jährlich rund 13 Millionen Menschen.Pressekontakt:Marco MaritschniggDiamant Software GmbHStadtring 2 | 33647 Bielefeld+49 (0)521 94260-810marketing@diamant-software.deOriginal-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/6318566