Mensch und Maschine Software SE ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und beweist erneut die Stabilität ihres Geschäftsmodells. Trotz eines temporären Belastungseffekts im Digitalisierungssegment erzielte der CAD/CAM/BIM-Spezialist im ersten Halbjahr ein neues Rekordergebnis beim operativen Gewinn und bestätigte seine ambitionierten Jahresziele. Besonders erfreulich entwickelte sich das margenstarke Softwaregeschäft, während sich die im vergangenen Jahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen zunehmend positiv auf die Kostenbasis auswirken. Damit hat MuM bereits zur Jahresmitte rund die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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