Sowohl Gold als auch Silber haben ihre Korrekturziele abgearbeitet und suchen nun nach einer Trendwende. "Niemand wird Ihnen sagen können, ob wir noch ein tieferes Tief sehen oder nicht", sagt Markus Bußler. Doch die Chance, dass Käufe auf diesem Niveau sich in ein paar Monaten in hohen Gewinnen bezahlt machen, stehen gut."Letztlich handeln Sie an der Börse ein Chance/Risiko-Verhältnis. Und hier überwiegen die Chancen schlicht und ergreifend die Risiken." Nachdem die Minen in den vergangenen Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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