© Foto: OpenAIDie Britische Lebensmittelinflation fällt auf 2,6 Prozent. Dennoch steigen Haushaltskosten weiter, während Lidl und Ocado kräftig wachsen.Die Inflation bei Lebensmitteln in Großbritannien hat sich im Juli auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2024 verlangsamt, teilte das Forschungsinstitut Worldpanel by Numerator am Dienstag mit. Dies bietet Haushalten, die mit den hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, etwas Entlastung. Laut Worldpanel lag die flächenbereinigte Inflation bei Lebensmitteln in den vier Wochen bis zum 12. Juli bei 2,6 Prozent, ein Rückgang gegenüber 3,0 Prozent im Bericht des Vormonats, wie Reuters berichtet. Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat neue …
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