Mit einem Kursgewinn von +7% ist die Nebius-Aktie am Dienstagmorgen im europäischen Handel einer der Top-Performer im Nasdaq 100-Index. Was steckt hinter dem Kurssprung des Neocloud-Unternehmens und sollten Anleger hier investiert sein? Eine Partnerschaft ist in Stein gemeißelt Der heutige Kursanstieg der Nebius-Aktie ist einer Kombination aus einer wichtigen SEC-Mitteilung sowie mehreren Analysten-Hochstufungen geschuldet. In einer Mitteilung an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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