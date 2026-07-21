Die sogenannten Magnificent 7 wachsen noch stark. Doch ihre Dominanz bröckelt. Neue Gewinnmaschinen übernehmen und im vierten Quartal könnte der Rest des Marktes die Tech-Elite sogar überholen. Der Begriff Magnificent 7 eignet sich nach Einschätzung der Citigroup nicht mehr für die Analyse des US-amerikanischen Marktes für künstliche Intelligenz. Anleger sollten ihren Blick auf deutlich mehr Unternehmen richten. Das Team um Citigroup-Stratege Scott Chronert empfiehlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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