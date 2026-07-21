Weitere Galaxy-Smartphones fallen aus dem Update-Zeitraum. Welche Samsung-Geräte jetzt keine Aktualisierungen mehr erhalten und was betroffene Nutzer:innen tun sollten. Unter den Smartphone-Herstellern gehört Samsung definitiv zu den Spitzenreitern, wenn es um den Support-Zeitraum der Geräte geht. Seit 2024 bietet der Hersteller bei Mittelklasse-Smartphones ganze sechs Jahre Security- und Android-Updates. Bei den Flaggschiffen sind es sogar sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n