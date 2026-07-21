Wer Kunden in der Beratung nur zusehen lässt, hat den Abschluss meist schon verloren, bevor das Gespräch zu Ende ist. Was die Verhaltenspsychologie über Entscheidungen weiß, zeigt: Nur wer Kunden aktiv mitentscheiden lässt, hält den Prozess bis zur Unterschrift am Laufen. Ein Gastbeitrag von Oskar Hallier, COO des Dresdner Entwicklers von Finanz-IT-Systemen Bridge ITS GmbH und Betreibers der Online-Beratungsplattform "bridge"Der teuerste Satz im Maklerbüro lautet: "Ich muss da nochmal drüber nachdenken". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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