IBM steht vor einem entscheidenden Quartalsbericht, nachdem schwache Infrastrukturumsätze, stagnierendes Consulting und verschobene Großaufträge die Aktie deutlich belastet haben. Neue Angebote rund um künstliche Intelligenz, Hybrid Cloud, watsonx und Power Systems sollen das Wachstum ankurbeln, liefern bislang jedoch noch keinen ausreichenden Ausgleich für die Schwäche im margenstarken Mainframe-Geschäft. Entscheidend wird sein, ob IBM seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de