DJ AUKTION/Eher moderate Nachfrage nach neuem Bobl
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
Emission 2,90-prozentige Bundesobligation (Bobl) mit Laufzeit 8. Oktober 2031 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,722 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,553 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 Durchschnittsrendite 2,89% Settlement 23.Juli 2026
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July 21, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)
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