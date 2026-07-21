Hamburg (ots) -Ideenmaschine³: Kreativ in Zeiten von KI3-teiliges Online-Seminar, 7. - 21. Oktober 2026, jeweils mittwochs von 9:30 - 12:30 UhrWelche Form von Kreativität brauchen wir heute überhaupt noch, wenn KI schneller, vielfältiger und effizienter Ideen produziert? Welche Kreativ-Kompetenzen und Techniken sind für PR-Profis in Zukunft wirklich entscheidend? Und was bedeutet das für die Art, wie wir in und mit Agenturen und Kommunikationsteams arbeiten?Kreative Ideen für PR und Unternehmenskommunikation entwickeln - und im Zusammenspiel mit KI auf ein neues Level hebenDieses Online-Seminar zeigt, wie sich Rolle und Aufgabe der Kreativen in der PR verändert. Wie wir mit KI in Co-Creation Neues erschaffen. Und warum gerade jetzt eine neue, bewusste Form kreativer Kompetenz zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird.Kommunikation steht heute unter enormem Druck: Inhalte müssen schneller, effizienter und für immer mehr Kanäle produziert werden. Gleichzeitig verändert KI die Art und Weise, wie Ideen entstehen und bewertet werden. Standardisierte Inhalte lassen sich automatisieren - echte kreative Differenzierung jedoch nicht. Gerade deshalb braucht es neue Formen der Ideenentwicklung. Kreativität wird zur Schlüsselkompetenz: als Fähigkeit, relevante Insights zu erkennen, überraschende Verbindungen herzustellen und Ideen zu entwickeln, die sich von generierten Inhalten abheben.Effizient und automatisiert, aber trotzdem kreativ kommunizierenIn diesem dreiteiligen Online-Seminar hilft Petra Sammer Ihnen, Ihr eigenes kreatives Potenzial zu erkennen, Ideen systematisch zu entwickeln und Kreativprozesse professionell zu steuern. Die Kreativexpertin vermittelt, wie aus klaren Briefings überzeugende Kommunikationsideen entstehen und welche Rolle Kreativitätstechniken sowie KI-Tools dabei spielen. Ziel ist es, neue Perspektiven zu eröffnen und eine Form von Kreativität zu entwickeln, die im KI-Zeitalter wirklich differenziert.Sie lernen, wie Sie Ihre eigene Kreativität gezielt aktivieren und weiterentwickeln, wie Sie professionelle Kreativsessions vorbereiten und moderieren und welche Rolle ein starkes Creative Brief als Ausgangspunkt erfolgreicher Kommunikation spielt. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über bewährte Kreativitätstechniken und über aktuelle KI-Tools, die Sie sinnvoll in Ihren kreativen Prozess integrieren können - als Unterstützung, nicht als Ersatz.Das Seminar verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, zahlreiche Methoden direkt anzuwenden und für ihre eigene Arbeit nutzbar zu machen.Inhalte- Kreativität verstehen und bewerten: Was macht eine Idee wirklich kreativ? Definitionen, Qualitätskriterien und Bewertung von Ideen im Kommunikationskontext.- Eigenes Kreativpotenzial entfalten: Methoden, um die eigene Kreativität zu erkennen, zu stärken und gezielt einzusetzen.- Von der Aufgabe zur Idee: Wie aus einfachen Problembeschreibungen inspirierende Creative Briefs entstehen.- Kreativsessions professionell gestalten: Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Brainstormings. Rolle des Facilitators und Umgang mit Gruppendynamiken.- Kreativitätstechniken für Praxis und Alltag: Methoden zur Ideenfindung - allein, im Team oder in virtuellen Formaten.- Co-Creation mit KI: Überblick über relevante KI-Tools und deren Einsatz zur Unterstützung und Weiterentwicklung von Ideen.Dieser Workshop richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Agenturen, Mitarbeitende aus PR, Marketing und Corporate Communication. Alle, die ihre Kreativität gezielt weiterentwickeln und im KI-Zeitalter wirksam einsetzen möchten, sind hier richtig.Ihre Trainerin ist Petra Sammer (http://www.petrasammer.com) - langjährige Chief Creative Officer bei Ketchum. In dieser Funktion führte sie die Agentur zweimal an die Spitze des deutschen PR-Kreativrankings. Heute unterstützt sie als Speakerin und Kreativ-Coach Unternehmen und Agenturen bei der Entwicklung neuer Ideen. Kontinuierlich lotet sie dabei praxisnah die Möglichkeiten von KI für die kreative Arbeit aus und begleitet Organisationen zu mehr Ideenstärke und Innovationskraft. Sammer gilt als erfahrene Spezialistin für narrative Strategien und Corporate Storytelling, war Jurorin bei internationalen Kreativawards wie Cannes Lions, D&AD und Eurobest, sitzt im Beirat des PR-Kreativrankings und ist Autorin mehrerer Fachbücher für Marketing und PR.Programm und AblaufSession 1: Mittwoch, 7. Oktober 2026, 9:30 - 12:30 Uhr (inkl. Pausen)- Check in und Kennenlernen- Was ist kreativ? Definition und Verständnis von Kreativität in Zeiten von KI- Beurteilung kreativer Kampagnen und Erlernen von Kreativkriterien- Sind Sie kreativ? Einblicke in die Arbeit von Kreativen und deren Arbeitsweise- Anleitung zur Stärkung der eigenen Kreativfähigkeiten- Potenzialanalyse, um das eigene Talent zu entdeckenSession 2: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 9:30 - 12:30 Uhr (inkl. Pausen)- Brainstormings erfolgreich planen und leiten - online und offline- Teams zur Ideenfindung stimulieren und inspirieren- Umgang mit schwierigen Zeitgenossen und Umständen- Das Creativ Brief: Power-Start der Kreativität- Insights: Ihre Bedeutung für das Creativ Brief und wie man Insights auf die Spur kommtSession 3: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 9:30 - 12:30 Uhr (inkl. Pausen)- Kreativtechniken: Wie Assoziation, Kombination und Stimulation die Ideenfindung gezielt anregen- Kreativtechniken für die Ideenfindung allein- KI-Tools, die bei der Ideensuche helfen- Kreativtechniken für Gruppen- Kreativtechniken, die sich online und offline anwenden lassen- Tipps und Tricks im Umgang mit KI zur Ideenfindung und Beurteilung von Ideen- Feedback und AusblickKey Facts- Termin: 7., 14. und 21. Oktober 2026, jeweils mittwochs von 9:30 bis 12:30 Uhr (inkl. Pausen)- Leitung: Petra Sammer, Kreativitäts- & Storytelling-Expertin und Inhaberin von pssst... petra sammer strategies stories trends- Veranstalter: dpa-Akademie- Durchführung: online via MS Teams- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Verschiebung des Termins vorbehalten.- Teilnahmegebühr: 675 Euro zzgl. MwSt. / 803,25 Euro inkl. MwSt.- Wir bitten um frühzeitige Anmeldung, möglichst bis 23. September 2026- Stornierung: bis 23. September 2026 kostenfrei möglichPressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademieakademie@dpa.comTel.: 040 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6318668