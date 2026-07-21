1,5 Milliarden US-Dollar und trotzdem kein Sieg für Rechteinhaber:innen? Anthropic zahlt im größten Urheberrechtsvergleich der US-Geschichte wegen des Trainings der Modelle der Claude-Familie mit raubkopierten Büchern. Warum KI-Unternehmen trotzdem von dem Urteil profitieren könnten. Wie Reuters und tagesschau.de berichten, warf eine Gruppe US-amerikanischer Autor:innen Anthropic vor, die Modelle der Claude-Familie mithilfe raubkopierter Bücher trainiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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