Zürich (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum der asiatischen Volkswirtschaften dürfte sich dieses Jahr abschwächen, so Magdalene Teo, Fixed Income Analyst Asia bei Julius Bär.Dabei seieine Zweiteilung in den Süden und den Norden des Kontinents zu beobachten.Gestörte Lieferketten, Zölle und eine nachlassende Binnennachfrage - für viele asiatische Länder zeichne sich in diesem Jahr ein Wachstum leicht unterhalb der Prognosen ab. Nordasiatische Länder wie China, Südkorea und Japan spürten als Nettoenergieimporteure zwar die Energiekrise, könnten diese jedoch durch starke Exporte von KI-Hardware ausgleichen. Diese Länder verzeichneten weiterhin Handelsüberschüsse mit der EU und auch mit den USA, wenngleich nach Einführung der Basiszölle in geringerem Maße. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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