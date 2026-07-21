© Foto: Klaudia Radecka - picture alliance / NurPhotoSamsung baut seine Robotik-Aktivitäten massiv aus. Eine neue Sparte berichtet direkt an den Konzernchef - und wird von einem ehemaligen Hyundai-Manager geführt.Samsung Electronics treibt seine Robotik-Offensive voran. Der südkoreanische Technologiekonzern richtet eine neue Robotik-Sparte ein, die direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichtet. Damit soll die Entwicklung und Kommerzialisierung von Robotern beschleunigt werden. Das Unternehmen will Robotik als neuen Wachstumsmotor etablieren. An der Börse in Seoul reagierten Anleger positiv: Die Samsung-Aktie legte um 6 Prozent auf 259.000 Südkoreanische Won zu. In Deutschland zeigte die Aktie ebenfalls Stärke und notierte auf Gettex mehr als …
Enthaltene Werte: US7960502018Den vollständigen Artikel lesen
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