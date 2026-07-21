Highlights:

- Die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde hat den abschließenden Umweltverträglichkeitsbericht beim Minister für Umwelt und Klimawandel eingereicht

- Die Entscheidung des Ministers wird innerhalb von 30 Tagen erwartet

- Das Crawford-Nickel-Projekt ist das erste Bergbauprojekt, das die letzte Phase gemäß dem geänderten kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz von 2019 erreicht hat

TORONTO, 21. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - gab heute bekannt, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde den abschließenden Umweltverträglichkeitsbericht für das Crawford-Nickel-Projekt des Unternehmens ("Crawford", "das Projekt") beim Minister für Umwelt und Klimawandel eingereicht hat, womit das Projekt in die letzte Phase des bundesweiten Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens vorrückt. Die Entscheidungserklärung des Ministers wird voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen vorliegen.

"Dieser Meilenstein spiegelt jahrelange technische Arbeit, strenge Umweltplanung und einen konstruktiven Dialog mit den indigenen Völkern wider. Wir würdigen die Arbeit der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde und all jener, die dazu beigetragen haben, Crawford durch den modernisierten kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsprozess voranzubringen. Canada Nickel sieht der Entscheidungserklärung des Ministers erwartungsvoll entgegen und freut sich darauf, im Jahr 2027 eine Baugenehmigung zu erhalten", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel.

Crawford ist das erste Bergbauprojekt in Kanada, das seit der Aktualisierung des Bundesgesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2019 die Endphase erreicht hat. Dieser Meilenstein folgt auf die Einstufung von Crawford als "Nation-Building-Projekt" durch die Bundesregierung im Jahr 2025 und die Anerkennung im Rahmen des ontarischen "One Project, One Process"-Konzepts im Jahr 2026, was die strategische Bedeutung der kritischen Mineralien von Canada Nickel für die wirtschaftliche Zukunft Kanadas unterstreicht.

Crawford, das im "Critical Minerals Corridor" von Ontario liegt, wird voraussichtlich das größte Nickelsulfid-Projekt der westlichen Welt[1] sein und das Potenzial für einen CO2-freien Industriecluster im Timmins Nickel District unterstützen. Canada Nickel konzentriert sich weiterhin auf eine verantwortungsvolle Erschließung, sinnvolle Partnerschaften mit indigenen Völkern und die Schaffung langfristiger wirtschaftlicher Vorteile sowohl für Ontario als auch für Kanada.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel bereitzustellen, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsordnungen die Eintragung der Begriffe "NetZero Nickel", "NetZero Cobalt" und "NetZero Iron" als Marken beantragt und treibt die Entwicklung von Verfahren voran, die die Produktion von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- - und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischem Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Vorzeigeprojekt "Crawford Nickel-Cobalt Sulphide" im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

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Canada Nickel Company

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Canada Nickel Company

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In Europa

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#_ednref1 Quelle: Wood Mackenzie, Unternehmensberichte.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85196Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85196&tr=1



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