Auch die Sparkassen wollen im wachsenden Markt der Broker-Apps mitmischen. Mit "S-Neo" treten sie gegen Trade Republic und Scalable Capital an, um Â junge Anleger zu gewinnen. Die deutschen Sparkassen steigen in den hart umkämpften Brokerage-Markt ein. Mit "S-Neo" starten sie eine eigene Broker-App, die erfolgreichen Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital Paroli bieten und junge Anleger:innen an die Sparkassen binden soll. Was kann "S-Neo"? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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