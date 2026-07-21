© Foto: OpenAITeamViewer muss 240.000 Euro BaFin-Strafe zahlen. Grund ist ein 2024 nicht per Ad-hoc-Mitteilung gemeldeter Cyberangriff auf die interne IT.TeamViewer wurde von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit einer Verwaltungsstrafe von 240.000 Euro belegt, weil das Unternehmen einen Cyberangriff nicht gemeldet hatte. Laut einer Mitteilung vom Montag stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass der deutsche Technologiekonzern gegen die Ad-hoc-Offenlegungspflicht der Marktmissbrauchsverordnung verstoßen hat, indem er den Märkten und Investoren die Informationen nicht umgehend zur Verfügung stellte, um deren potenzielle Auswirkungen auf die Preise seiner Wertpapiere und …
Enthaltene Werte: DE000A2YN900Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE