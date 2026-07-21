Die Nachfrage nach Ferienimmobilien auf den griechischen Inseln bewegt sich bei anspruchsvollen nationalen und internationalen Kunden auf einem hohen Niveau. Ein aktueller Marktbericht von Engel & Völkers zeigt, welche Standorte die höchsten Quadratmeterpreise aufweisen. Laut dem aktuellen Engel & Völkers Marktbericht Griechenland 2026 sind Ferienimmobilien im Luxus- und Premiumsegment auf den griechischen Inseln international sehr gefragt. Getragen wird die Nachfrage von einer fortwährenden Dynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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