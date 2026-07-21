Die ACATIS Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat mehrere Neuzugänge verbucht - ein besonders hochkarätiger davon ist der Investmentveteran Thorsten Schrieber. Er hat die Position des Sprechers der Geschäftsführung übernommen. Thorsten Schrieber, zuvor lange Zeit beim etablierten Investmenthaus DJE in Pullach im Isartal, heuert der ACATIS Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH an. Er hat dort planmäßig die Position des Sprechers der Geschäftsführung (CEO), heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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