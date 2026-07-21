BYD hat in seinem brasilianischen Werk das 100.000. Fahrzeug produziert und damit einen wichtigen Meilenstein seiner internationalen Expansion erreicht. Gleichzeitig überschritt der SUV Tai 7 der Tochtermarke Fang Cheng Bao nur zehn Monate nach Marktstart die Marke von 200.000 Verkäufen. Die starken operativen Nachrichten sorgten auch an der Börse in Hongkong für Kursgewinne der BYD-Aktie.100.000 Fahrzeuge aus Brasilien und Verkaufsrekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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