Leipzig (ots) -Was passiert, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt Regierungsverantwortung übernimmt? Dieser Frage geht die neue "exactly"-Reportage vom MDR nach. Im Mittelpunkt stehen die politischen Pläne der Partei in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Migration und Innere Sicherheit - und die Frage, welche Folgen diese Vorhaben für das Land und seine Menschen hätten. Zu sehen ist die Reportage ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/exactly) und bei MDR Investigative (https://www.youtube.com/channel/UCZOM0CqaJ5njZB_O-RyQSsw) sowie am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.Politische Versprechen auf dem Prüfstand: Die AfD kündigt für den Fall eines Wahlsiegs weitreichende Veränderungen an. "exactly" begleitet Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sowie weitere führende AfD-Politiker und fragt nach: Wie konkret sind die Pläne? Was ließe sich tatsächlich umsetzen? Und welche rechtlichen und finanziellen Hürden stehen den Vorhaben möglicherweise entgegen?Unterwegs mit den möglichen RegierungsakteurenFür die Reportage trifft das Team unter anderem AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, Fraktionschef Oliver Kirchner und den kulturpolitischen Sprecher Hans-Thomas Tillschneider, einen der Hauptautoren des Wahlprogramms.Zwischen Regierungsanspruch und RealitätExpertinnen und Experten ordnen die zentralen Forderungen der AfD ein und bewerten deren Umsetzbarkeit.Eine Bestandsaufnahme vor der LandtagswahlDie Reportage liefert einen differenzierten Blick auf eine Partei, die in Umfragen stark ist und Regierungsverantwortung anstrebt. Dabei geht es nicht nur um politische Inhalte, sondern auch um die Frage, welche Personen künftig Schlüsselpositionen im Land einnehmen könnten und welchen Hintergrund sie mitbringen.Reporter Thomas Datt untersucht, welche Folgen ein AfD-geführtes Sachsen-Anhalt für die Gesellschaft und die politische Kultur haben könnte - und was Wählerinnen und Wähler erwarten würde.Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: 10 Wochen - 10 FragenWie wird das Leben wieder bezahlbarer? Ist das Bildungssystem noch zu retten? Oder: Wie finden Politiker und Bürger wieder mehr zusammen? Im Newsletter "Sachsen-Anhalt: Die Entscheidung" schaut MDR aktuell auf die wichtigsten Themen zur Landtagswahl und vergleicht die Vorhaben der Parteien - geschrieben und präsentiert von MDR aktuell-Moderator Jens Hänisch. Der Newsletter mit Fakten und Analysen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann hier (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/die-entscheidung-newsletter-100.html) abonniert werden.MDR-Konzept zur WahlberichterstattungZur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 berichtet der MDR im Vorfeld, am Wahltag und nach der Wahl umfassend - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten sowie den redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen kann im MDR-Konzept zur Wahlberichterstattung (https://www.mdr.de/presse/konzept-landtagswahl-sachsen-anhalt-100.pdf) nachgelesen werden.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6318713