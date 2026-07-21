Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Finanztip: Stromanbieterwechsel spart Hunderte Euro - in weniger als zehn Minuten

Das Thema Stromkosten wird uns - genauso wie beim Gas und Benzin - sicherlich noch lange bewegen, denn die Preise gehen nun mal häufiger nach oben, statt nach unten. Doch man kann zumindest beim Strom etwas sparen, wenn man aus der teuren Grundversorgung in einen günstigen Stromtarif wechselt.

Liegt der Stromverbrauch eines Beispielhaushaltes bei 3.000 kWh Strom pro Jahr - das entspricht etwa dem Verbrauch einer Familie mit Kind - und der Strompreis der Grundversorgung bei 40,62 Cent je kWh, dann zahlt die Familie im Jahr 1218,60 Euro. Wechselt sie in einen günstigeren Tarif, der nur 31,42 Cent je kWh kostet, zahlt sie nur 942,60 Euro pro Jahr und spart 276 Euro.

Prüfen Verbraucher ihren Tarif jährlich und wechseln den Stromanbieter, profitieren sie immer von den günstigsten Preisen. "Wer seinen Stromvertrag noch nie gewechselt hat, steckt in der oft besonders teuren Grundversorgung des lokalen Versorgers und kann mit einem Tarifwechsel vergleichsweise viel sparen", sagt man bei Finanztip. Zuletzt befanden sich 29 Prozent der Haushalte in der Strom-Grundversorgung - das bestätigte die Bundesnetzagentur auf Anfrage von Finanztip. Diese Grundversorgung lässt sich jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Aktuell liegt die Strom-Grundversorgung im Mittel derzeit bei 40,62 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die günstigsten von Finanztip empfohlenen Tarife kosten dagegen im Mittel nur 31,42 Cent pro kWh bei 12 Monaten Preisgarantie. Dabei ist der jährliche Grundpreis miteinberechnet, Neukundenboni nicht.

So funktioniert der Wechsel

Für den Tarifvergleich benötigt man nur die Postleitzahl und den letzten Jahresverbrauch. Der Wechsel selbst dauert oft weniger als zehn Minuten und geht einfach online. In der Regel lässt sich während des Vertragsabschlusses auswählen, dass der neue Stromanbieter die Kündigung des bisherigen Vertrags erledigen soll.

Beim Stromvergleich nicht nur auf Neukundenboni achten

Ein Stromausfall droht beim Wechsel nicht. "Bestenfalls vergleicht man einmal im Jahr Tarife und prüft, ob sich ein Wechsel lohnt". Einfach und schnell finden Stromkunden empfehlenswerte Tarife mit dem Finanztip-Stromvergleich. Zwar gibt es bei vielen Tarifen einen Bonus für Wechsler. Finanztip empfiehlt jedoch, nicht nur diesen im Blick zu haben.

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