Bitcoin und Altcoins zeigen wieder deutlich freundlichere Tendenzen - und damit rückt für viele Anleger die Frage nach dem richtigen Nachkaufzeitpunkt in den Mittelpunkt. Rückläufige US-Inflationsdaten haben zuletzt für Rückenwind gesorgt, Bitcoin arbeitet sich an eine wichtige Widerstandszone heran und auch bei ausgewählten Altcoins hellt sich das Bild auf. Im Interview geht es deshalb um die entscheidenden Marken bei Bitcoin, Ethereum und XRP, die Rolle von Dow, Nasdaq und Dollar-Index - und vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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